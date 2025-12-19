Орландо Блум разкри своите романтични предизвикателства

След раздялата си с Кейти Пери Орландо Блум сподели какво би търсил в следващата си връзка. Актьорът изглежда готов за ново романтично начало, след като двамата прекратиха годежа си тази година след почти десетилетие заедно и с едно дете.

В интервю за TikTok 48-годишният Блум беше попитан дали предпочита партньор с „стил или пари“. С усмивка той отговори, че би искал „и двете“.

Освен това актьорът даде съвет за справяне с трудни моменти: „Действайте, станете, следвайте рутина, правете каквото и да е. Влезте в тялото си, излезте от главата си, ако сте заседнали там. Продължавайте да творите.“

Междувременно Кейти Пери започна нова връзка с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо. Те бяха забелязани заедно в Монреал през лятото, а през октомври направиха първата си публична поява като двойка в Париж. Пери официализира връзката им в Instagram на 6 декември, споделяйки кадри от пътуването им до Япония по време на турнето си.

Източници разкриват, че Пери не е търсила активно нов партньор, но връзката им „се е превърнала в нещо истинско“ благодарение на постоянството на Трюдо.

Орландо Блум също коментира раздялата си с Пери и сподели, че се чувства „страхотно“. Двамата имат 5-годишна дъщеря на име Дейзи, която остава център на вниманието им и след раздялата, пише novini.bg

