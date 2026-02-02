Дара: Смазана съм!

"Желанието ми е убито и смазано от негативните коментари, след като стана ясно, че ще представям България на „Евровизия 2026“. До края на деня ще вземе решение дали да участвам. Засега нищо не съм решила. Ако участвам обаче в конкурса, ще имам силно оръжие с една песен, която ще представя".

Това заяви в „Тази сутрин“ Дара.

Тя продължи: "Обижда ме най-много може би недоверието към таланта ми, това е най-обиждащото. Иначе знам, че победителят във всеки един формат често изяжда голяма порция хейт. Това често се е наблюдава и по принцип аз някак си съм се опитала да оперирам чувството на това, да претръпна по някакъв начин от хейта, когато се срещам с него, добави певицата.

Наред с негативните коментари по мой адрес, аз видях и много хора, които ме подкрепиха. Хора, които от години признават и адмирират моя талант. Затова съм благодарна на всеки един човек, който ме подкрепя. Благодаря на тези хора, защото те ме държат и ми дават сили да продължавам", каза още Дара.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com