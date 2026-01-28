Илияна Йотова поздрави Митко Щерев за 80-годишния му юбилей

Президентът Илияна Йотова поздрави българския композитор Митко Щерев по повод неговата 80-годишнина, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В поздравителния си адрес Йотова отбелязва, че творчеството на Митко Щерев остава ненадминат пример за експресивен душевен заряд и продължава да вдъхновява млади музиканти и композитори и днес. „С вградения новаторски дух Вашата музика – проникновена, чувствителна и вълнуваща, остава близка на няколко поколения българи“, посочва държавният глава.

Президентът откроява авторските композиции и аранжименти на Щерев, както и знаковите албуми и концертни изпълнения на създадената от него група Диана Експрес, които са устояли във времето и са се превърнали в част от културната памет на обществото. По думите ѝ, заслуженото признание и обичта на публиката ще продължат да даряват композитора с топлина и емоции.

Митко Щерев е сред най-изявените български автори на популярна и филмова музика, посочват от Софийска филхармония. В началото на 70-те години той ръководи оркестър „Маковете“ и работи с Лили Иванова и Емил Димитров. През 1974 г. създава „Диана Експрес“, с която през следващото десетилетие е свързан изцяло като композитор и автор на почти цялата музика на формацията.

Щерев е автор на редица популярни песни за Лили Иванова, Емил Димитров, Васил Найденов, Маргарита Хранова и други изпълнители, като негови композиции са издавани и извън България – в Русия, Чехия, Германия, Франция, Нидерландия и Италия.

Паралелно с това композиторът има и впечатляващо присъствие в българското кино. Той е автор на музиката към филми като „Осъдени души“, „Дубльорът“, „По хълмовете на времето“, „Комбина“, „La Donna e Mobile“ и други. През 1996 г. е избран от Съюза на филмовите дейци за филмов композитор на столетието.

