Мила Роберт на национално турне

Певицата Мила Роберт тръгва на национално турне в седем града, за да представи своя албум SRCE. От „Покемон“ до „Сълзи от ракия“ публиката в Сливен, Русе, Плевен, Варна, Бургас и Пловдив ще може да чуе най-големите хитове на изпълнителката на живо, съобщават от екипа на певицата.

Заедно със своя бенд „Риалити" Мила Роберт ще изнесе концерти на 13 март в Сливен, на 14 март в Русе, на 19 март в Плевен, на 25 март в Бургас, на 3 април в София, на 15 април във Варна и на 27 април в Пловдив.

Мила Роберт ще подари на публиката ударно звучене, силна емоция и безкомпромисно сценично присъствие, които превърнаха албума SRCE в един от най-обсъжданите музикални проекти в България, казват от екипа на изпълнителката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com