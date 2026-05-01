Забраниха на Брайън Мей да сади нарциси

Легендарният рокаджия Брайън Мей се превърна в местен герой в тихото английско селце, където живее, след като миналата година дари хиляди луковици на нарциси, за да разкраси зелената площ пред църквата.

Но плановете му да разшири цветното дарение през следващата година удариха на камък, след като местните власти се намесиха и блокираха инициативата.

Китаристът на Queen и съосновател на групата, дари 3000 луковици нарциси на местната общност и редовно публикуваше онлайн за развитието им на зелената площ край църквата в Elstead, графство Съри, където живее. Още през октомври той разказа как ученици са се включили в засаждането на цветята, а оттогава не спира да държи последователите си в течение с тяхното развитие, споделяйки снимки и видеа. В последната си публикация в Instagram тази седмица той сподели, че е „изключително развълнуван“ от „щастливите коментари“ на жителите за цветната украса.

Мей, който е автор на едни от най-големите хитове на Queen, включително We Will Rock You и Who Wants to Live Forever, благодари на „Team Daffodil“ – доброволците от общността, помогнали за засаждането на луковиците. В същата публикация обаче разкри, че местните власти са отхвърлили предложението му да дари още цветя за близката селска зелена площ.

Дарението му е било блокирано по съображения за безопасност, обясни той.

Мей каза на своите 3,6 милиона последователи, че „с неохота“ отменя поръчката си за още луковици и добави: „Всички се надявахме да украсим основната селска поляна за следващата пролет… но за съжаление снощи енорийският съвет отхвърли плана ми. Очевидно основното възражение е, че поляната ще засегне трафика. Трудно ни е да си представим как стъбла от 18 инча биха попречили на нечия видимост! Особено при положение, че поляната обикновено е заобиколена от паркирани автомобили, включително и сладоледен бус с височина над 7 фута!!!“

Потребител с името hil1962 написа, че е част от „Team Daffodil“ и определи тазгодишния цъфтеж като „триумфален успех“. Той добави: „Мнението ми за енорийския съвет не е подходящо за този форум! Според мен те са изключително късогледи.“

Говорител на Elstead Parish Council потвърди решението в имейл до CNN, но уточни, че са предложени „алтернативни също толкова видими места“ за бъдещо засаждане.

Макар да не посочи конкретна причина за отказа, говорителят заяви: „На заседанието си на 20 април съветът разгледа предложение за мащабно засаждане на селската поляна. Въпреки че не можа да подкрепи първоначалния мащаб на проекта, енорийският съвет с готовност предложи няколко алтернативни, също толкова видими локации за засаждане.

Съветът има задължение да балансира практическото използване на зелената площ с мнението на жителите. Основната селска поляна се използва по различни начини през годината. Тя е домакин на ключови обществени събития, често се пресича пеша и за някои представлява ценено открито пространство.

„Като съвет заявяваме, че приветстваме допълнителни разговори по тези възможности и благодарим на всички участници за ентусиазма и идеите им.“

