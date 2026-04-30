Висш дипломат на САЩ влезе в борда на софийския арт панаир

Една от най-впечатляващите и изявени дами от висшата дипломация на САЩ влезе в борда на Sofia art fair, чието поредно издание ще се проведе от 8 до 11 октомври в столицата. „За нас е чест, че бившата зам. посланичка на Вашингтон Андреа Бруйет Родригес се присъединява към екипа ни.“, коментира за „Стандарт“ артистичният директор на елитния форум Стефан Стоянов. Той организира едно от прочутите си затворени партита, за да обяви новината пред художници, писатели, бизнесмени, меценати, политици. Между тях бяха Стела и Боян Найденови, Пола Найденова, бившият вицепремиер Гроздан Караджов и съпругата му Цветанка, известният адвокат Момчил Мондешки, който е най-страстният колекционер у нас на световните скулптори, Габриела фон Хабсбург и шейх Рашид Ал Халифа, философът и експерт в международните отношения Огнян Шентов, политологът Весела Чернева, Десислава Иванова от Вая ризорт, Милена Деберг, авангардните авторки Миряна Тодорова и Мика Сав, романистката Калина Крисалис …

Страстта към изкуството обединява Стефан Стоянов, Момчил Мондешки, Цветанка и Гроздан Караджови, Суни Данаджъ и Мика Сав

Международният куратор и Андреа Бруйет Родригес, която се справя чудесно и с българския език, са отличен тандем в откриването на перли в съвременното изкуство. „От три години с Нейно превъзходителство обикаляме галерии и студия. Консултирах и подредих колекциите й в София и във Вашингтон. Тя е абсолютно искрен почитател на българските художници, което заслужава респект и адмирации, защото високопоставените европейци и американци, които действително се вълнуват от развитието на националните ни артисти, не са толкова много.“, категоричен е Стефан Стоянов. Той и Андреа Бруйет Родригес в момента са вип гости на арт панаира в Монте Карло.

Авторката на романа „Нектар“ Калина Крисалис и Миряна Тодорова пред творба на художничката

