Регулаторният картел след спирането на „ДаллБогг“ отприщи ценови шок в застраховането

Когато един от ключовите застрахователи е изваден от конкуренцията резултатът е по-високи цени, по-тежка сметка за всички. Кой ще спечели от административното пренареждане на пазара от КФН и кой ще загуби? Ще загубят задължително застрахованите, които вече протестират, ще загубят Гаранционния фонд и бюджета, който и без това е пробит. Ще загубят даже временните бенефициенти от намалената конкуренция, защото ще трябва да покрият загубите от принудителния фалит на ДаллБогг.

Обществото има право да пита: това надзор ли е или анти-конкурентен картел? При мотоциклетите цените са избухнали с над 34%. Разсроченото плащане – премахнато. Плащай наведнъж или оставаш извън закона! В тежкотоварния транспорт ситуацията граничи с икономически абсурд. Само за кратък период цената на полица за влекач е скочила с около 20% – от приблизително 1876 евро до над 2687 евро -над 800 евро допълнителен разход на превозно средство. За сектор, който вече се задъхва от скъпи горива, това е директен удар в сърцето на бизнеса.

Това няма да остане проблем само за транспортните компании. По-скъпият транспорт означава по-скъпи стоки. По-скъпите стоки означават инфлация. Това е верижна реакция, която вече върви неудържимо…

КФН: „ДаллБогг“ е продавала под себестойност – супер невярно и произволно твърдение. Няма системно подценяване на риска, няма достоверна експертна оценка, а опит за дискредитиране на уникалния ДаллБогг.

Истината: „ДаллБогг“ е успявала да предлага по-ниски цени, без даже да предлага най-ниската цена. Защо комисията не санкционира никои други застрахователи, които през годините и постоянно предлагаха по-евтини застраховки? Благодарение на по-добра ефективност – по-ниски разходи, по-точни модели, по-гъвкава политика и отлични отношения с клиентите за подобряване на техния рисков профил. Именно това прави един пазар здрав – различията, конкуренцията, натискът върху цените. Именно това, изглежда, беше премахнато.

При окончателно отнемане на лиценза на ДаллБогг, който не се подчини на ултиматума за превземане, последиците и рискът за Гаранционния фонд, за стабилността на сектора и за джоба на всеки шофьор ще станат системни.

