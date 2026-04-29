НАП внесе смут. Неочакван данък

Събщение на НАП, свързано с данъчно облагане на инвестиционното злато, предизвика смут в социалните мрежи. Новината засяга много българи, след като стана ясно, че интересът към инвестиционното злато у нас е достигнал абсолютно рекордни нива през 2025 г.

Продажбите на инвестиционно злато са нараснали със 70% спрямо 2024 г., а броят на българите, инвестиращи във физическо злато, се е увеличил с около 30%, сочи статистиката, предаде Актуално.

Златото е предпочитан актив, защото традиционно цената му нараства по време на кризи, а спорадичните сделки на физическите лица са необлагаеми. Или поне така се смяташе досега.

"Облага ли се с данък инвестиционното злато? Има различни мнения по този въпрос, но мнението на НАП е най-важно", категорични са инвеститорите у нас.

"Приходите на физически лица от продажбата на инвестиционно злато са облагаеми и се декларират с годишна даньчна декларация до 30 април. Важно!! Когато дейността не е системна, доходите се декларират в Приложение Nº5. Должимият даньк е 10% и се внася в сьщия срок - 30 април". Това гласи съобщението на НАП във Фейсбук, което разбуни духовете в инвеститорските групи.

В България много физически лица притежават злато и неочакваната позиция на НАП поставя пред тях редица въпроси.

"Интересно е и как изчисляваш печалбата, като в доста случаи нямаш фактура с твоите имена, а само касова бележка, която вероятно е избледняла в някое чекмедже", пита разтревожен потребител.

"Аз ли не разбрах, нали златото не се облага с данък? Когато не е системна продажба", чуди се друг.

Жена споделя, че когато е подавала данъчната си декларация за 2024 г., в нея е била отразена продажба на златна инвестиционна монета, която е направила по банков път.

"Можех да попълня сама сумата , за която съм я придобила. Така че НАП има данни, ако сте купили/продали по банков път и просто декларирате, че сте го направили. Дали ще декларирате на печалба, загуба или 0 зависи от вас! В приложението пишеше, че това е необлагаема сделка, просто я декларираш. Счетоводителят ми потвърди също и така пуснах декларацията. До момента нямам известие от НАП, че дължа нещо за тази еднократна продажба", написа жената.

Въпреки голямата дискусия объркването по въпроса остава.

Блогърът Валентин Стойков поставя няколко въпроса, на които според него НАП трябва да отговори.

"Доказва ли се цена на придобиване на инвестиционно злато с касов бон (на него няма написано име на клиент, адрес на клиент, ЕГН на клиент)", пита той.

"Има ли риск индивидуален инвеститор в злато да бъде обвинен, че извършва търговска дейност за целите на облагане като приравнен на едноличен търговец (когато си продава златото обратно на търговеца, от който го е купили или на друг търговец на злато), но без да бъде обвинен, че няма лиценз за търговец на злато? А рискът да бъде обвинен, че няма лиценз за търговец на злато (въпреки, че реално не извършва търговия, а си продава златото и го декларира с код 508 в приложение 5)", пита още Стойков.

Той задава и друг въпрос - как доказваме, че сме продали лични вещи, които не подлежат на облагане с данък (продажбата им не е търговия)?

Някои официални търговци на злато вече коментираха, че ще изчакат официална позиция на НАП по въпроса, за да се внесе повече яснота по казуса.

