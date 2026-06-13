Чудо! Горивата поевтиняват

Цените на горивата в България през последната седмица се понижават. Тенденцията на спад в цените продължава, макар те да остават далеч от нивата преди конфликта. Същевременно очакванията за постиогане на мирно споразумение между САЩ и Иран намалява напрежението на международните енергийни пазари.

Средната цена на бензин А95 в страната от повече от седмица е около 1,52 евро за литър, а дизеловото гориво в последните дни е се търгува средно за 1,59 евро за литър. Това сочат данни на Националната агенция за приходите (НАП), цитирани от БТА.

Председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев заяви, че ситуацията и пазарите се следят ежедневно, но и близкото бъдеще е трудно да се прогнозира. Той обясни, че дори при окончателно прекратяване на конфликта в Близкия изток несигурността ще продължи да влияе върху цените още известно време, защото възстановяването на доставките няма да стане от днес за утре и зависи от различни фактори, сред които състоянието на инфраструктурата и съоръженията за добив на петрол.

"Цената на дизела се повиши изключително много в един момент заради опасения, че ще има недостиг в Европа и света като цяло, което не се оправда и цените тръгнаха леко надолу. По отношение на бензина в началото на пролетта наблюдавахме обратната тенденция. Пазарът по принцип тества ще има ли по-сериозно лятно търсене, аз смятам, че няма да има, а и цените казват, че няма да има", прогнозира Бенчев.

Той каза още, че освободените в момента резерви в световен мащаб ще свършат в обозримо бъдеще и дотогава трябва да има ясно решение на проблема с доставките на горива. По думите му за България такъв няма. "Следва да видим какво се случва по света, това е единственият фактор, който за момента влияе на цените", отбеляза председателят на БПГА.

Във фокуса на асоциацията е и борбата със сивия сектор при горивата, който по нейни оценки ежегодно нанася на бюджета щети за милиони. През седмицата мерки в тази връзка са обсъдени на среща с ръководството на Агенция "Митници".

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