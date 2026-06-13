Една подправка стана по-скъпа от златото. Пазарът се разтресе

Кардамонът е една от онези подправки, които сякаш носят в себе си паметта на древни пазари, керваните по Пътя на подправките и тайната алхимия на ориенталската кухня. Малките зелени шушулки крият аромат, който едновременно охлажда, затопля, освежава и опиянява. Той е третата най-скъпа подправка в света след шафрана и ванилията - и в момента цената му отново скача нагоре, движена от климатични сътресения, растящо търсене и ограничено предлагане.

Как се ражда кардамонът

Кардамонът се добива от вечнозелени растения от рода Elettaria и Amomum, които растат в сенчестите, влажни планински райони на Южна и Югоизточна Азия. Отглеждането му е изключително трудно. Шушулките се берат ръчно, често по стръмни склонове, след което се сушат внимателно, за да запазят аромата си. Именно тази ръчна работа, комбинирана с деликатността на растението, прави подправката толкова скъпа и толкова уязвима към климатични промени.

Ароматната империя

Основните производители на кардамон са Индия, Гватемала и Шри Ланка. Гватемала е глобалният лидер в износа, докато Индия остава най-големият потребител и един от ключовите производители. Данните за 2026 г. показват, че пазарът е огромен: глобалната стойност на индустрията достига 83.51 млрд. долара през 2026 г. според Business Research Insights . Други анализи оценяват пазара на 1.73 млрд. долара за същата година, с ръст от 7.3% CAGR до 2031 г. според Mordor Intelligence . Разликите в оценките идват от различните методологии, но тенденцията е една и съща: пазарът расте, а цената се покачва.

Цените през 2026 - рязък скок

Пазарните анализи за 2026 г. показват ясно, че кардамонът е в период на ценова волатилност и поскъпване, движено от климатични фактори, ограничено предлагане и растящо индустриално търсене. Според Accio анализите за 2026–2031 г. подчертават именно повишена ценова нестабилност, свързана с климатични рискове и засилено търсене в хранителната, фармацевтичната и парфюмерийната индустрия.

Търговските данни за 2026 г. показват активен пазар с над 10 877 транзакции в глобалната мрежа и силно търсене в над 150 държави, според Tridge . Това е класическа предпоставка за по-високи цени.

Защо парфюмите поскъпват?

Кардамонът е подправка с необичайно широк спектър от приложения. В кулинарията той е душата на индийския чай масала, арабското кафе, скандинавските сладкиши и ориенталските десерти. В парфюмерията е ценен заради свежите си, пикантни и леко сладки нотки. В медицината и фармацевтиката се използва като естествен антиоксидант и храносмилателен стимулант.

Тази универсалност е една от причините пазарът да расте стабилно - според PW Consulting, сегментът „храни и напитки“ държи над 60% от глобалното потребление през 2025 г. и продължава да се разширява .

Как се променя глобалният пазар

Пазарът на кардамон през 2026 г. е в движение. Климатичните промени влияят на реколтите в Индия и Гватемала, което води до по-ниско предлагане. В същото време търсенето расте - особено в Близкия изток, който е най-бързо растящият пазар, и в Азия, която остава най-големият потребител.

Прогнозите до 2031 г. показват стабилен ръст, движен от разширяващата се употреба в хранителната индустрия, фармацевтиката и премиум напитките. Индустрията става все по-индустриализирана, а търговията - все по-глобална.

Ароматът на бъдещето

Кардамонът остава подправка на лукса - не само заради цената, но и заради символиката си. Той е ароматът на гостоприемството в Индия, на богатството в арабския свят, на традицията в Скандинавия.

И през 2026 г. този аромат става още по-ценен. Пазарът расте, цените се покачват, а кардамонът се превръща в стратегически продукт в глобалната икономика на вкусовете.

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