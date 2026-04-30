Световен драматург аплодира своя пиеса в Народния театър

Световната премиера на спектакъла „Ария на съперницата“ по романа „Съперницата“ на Ерик-Еманюел Шмит беше представена на Сцена „Апостол Карамитев“ в Народния театър „Иван Вазов“ в присъствието на самия автор. Зрителите видяха за първи път театралната версия на текста, адаптирана от Шмит специално за този проект. „Ария на съперницата“ е моноспектакъл на Биляна Петринска, поставен от режисьора Стоян Радев. В центъра е оперната прима Карлота Берлуми, жена, за която животът изглежда предопределен от успеха, но чиято съдба постепенно се пречупва през сянката на една друга, по-магнетична фигура – Мария Калас.

„Много съм развълнуван, защото съм в България за световната театрална премиера на „Съперницата“ – текст, който бях написал като много кратък роман и който стана спектакъл в Народен театър „Иван Вазов“. Срещнах се с прекрасната актриса Биляна Петринска, която изпълнява тази роля, с нейния режисьор Стоян Радев и нямам търпение да видя какво са създали“, сподели Ерик-Еманюел Шмит преди началото на представлението.

„Добро пеене, добър живот, добра смърт“ – това е мотото, което следва в живота и професионалния си път оперната прима Карлота Берлуми. Животът е щедър към нея – отрупва я с талант, верни поклонници и многобройни любовници. Зрителите ѝ се възхищават, но търсят Калас, дори когато тя се проваля. В края на живота си Карлота се опитва да разбере тази загадка и магията, с която Мария Калас покорява света, преди да изпълни и последната част от своето мото – „добра смърт“.

Спектакълът изследва не просто съперничеството между две артистки, а природата на славата, капризите на публиката и болезнената граница между признанието и забравата. Носителят на множество театрални награди режисьор Стоян Радев изгражда интимен и директен разговор със зрителя, като проследява мислите и съмненията на героинята в края на живота ѝ.

Преводът на драматизацията е направен от Снежина Русинова-Здравкова, сценографията и костюмографията са дело на Елица Георгиева, а музиката – на Христо Чучков. Хореограф на спектакъла е Теодора Попова.

Директорът на Народния театър Васил Василев загатна след бурните овации за моноспектакъла, че в близкото бъдеще ще подготвят още съвместни изненади с Ерик-Еманюел Шмит.

Снимки: Стефан Здравески; Петко Мавродиев

