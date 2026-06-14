Часове преди концерт! Какво сполетя Род Стюарт

Само часове преди началото на концерта му в Чула Виста, Калифорния, сър Род Стюарт е бил принуден да отмени събитието, след като се е разболял, съобщава уебсайтът “Bang Premier”.

81-годишният музикант е трябвало да излезе на сцената на амфитеатъра North Island Credit Union, но не е успял да участва заради ларингит – възпаление и подуване на гласните връзки, което засяга способността за говор и пеене.

В изявление, публикувано в Instagram, екипът му съобщава, че певецът е направил всичко възможно да се качи на сцената, но по лекарско предписание и след диагноза за остра инфекция на горните дихателни пътища е бил възпрепятстван да пее.

В отделно съобщение самият Стюарт се обръща към феновете си, като изразява съжаление, че концертът няма да се състои, въпреки усилията му да участва. Той подчертава, че състоянието му се подобрява, но гласът му все още не е възстановен, и уверява, че ще направи всичко възможно да насрочи нова дата, предава БГНЕС.

Това не е първият здравословен проблем на певеца през последните седмици – в края на май той също отмени участия в Лас Вегас поради лекарска забрана за натоварване на гласа заради синусова инфекция. Впоследствие Стюарт възобнови концертната си дейност на 2 юни.

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