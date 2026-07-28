След като проби в "Амазон": Иван Комита стъпи на картата на световния трилър

Като част от тазгодишното издание на фестивала на изкуствата „Арт Поток“ писателят Иван Комита представи новия си роман „Ахимса“ – трилър, преплитащ шпионски игри, международни конфликти, разузнавателни операции и вечните въпроси за човешката природа и силата на духа. Авторът говори за темите, свързани с новата му книга, в която се срещат Изтокът и Западът, мистиката и реалността; сподели и за вдъхновението си и за дисциплината, които стоят зад успеха му. А успехите му са големи - той е единственият български автор, който успя да пробие най-голямата книжарница в света - "Амазон". Нещо повече - романът му "Хранилка" влезе в пот 50 на най-продаваните книжи в дигиталното световна книжарница.

го хвали

Водеща на събитието по представянето на книгата бе Рене Карабаш, която е и един от първите читатели на романа: „Иван надскочи себе си и категорично застана на картата на световната трилър-мистична литература.“

Водещата Рене Карабаш е поет, писател, сценарист, драматург и актриса, която се превърна в международен литературен феномен с романа си „Остайница“, преведен на над 25 езика и отличен с престижни национални и международни награди. Английското издание на романа бе финалист в надпреварата за International Booker Prize. Карабаш е и един от първите читатели на „Ахимса“. В своята рецензия, поместена на корицата на книгата, тя споделя следното: „Иван надскочи себе си и категорично застана на картата на световната трилър-мистична литература.“

Ползвал е 12 консултанти

На събитието стана дума и за консултантите на „Ахимса“ - общо 12 на брой, в това число експерти от сферата на оръжията, бойните изкуства, авиационната сигурност, корабоплаването, психиатрията, наркотичните вещества, правото и финансите, системите за сигурност, архитектурата, незрящите, алпинизма и други.



„Този роман бе прочетен и одобрен от експерт в противодействието на тероризма в България, както и от експерт в областта разузнаването и провеждането на военни и антитерористични операции на международно ниво. Техните имена по обясними причини не може да бъдат упоменати.“ – гласят думите от първите страници на романа.

В разговора на сцената Комита разказа и за своя следващ проект, с който изненада не само публиката, но и хората, които го познават от години. Без да навлиза в подробности, авторът сподели, че вдъхновението си този път е черпил от новородената си дъщеричка. Неговата близка приятелка и кръстница на сватбата му Рене Карабаш, каза, че за нея третата му книга ще бъде най-силната му и лична книга, много различна от другите две.

"Форбс" също го хвалят

На корицата на „Ахимса“ е поместен отзивът на „Форбс България“, с който журналистът Мирослав Майер определя Иван Комита като българския Лий Чайлд – един от кралете на трилъра, популярен и с това, че два от романите му са филмирани с участието на Том Круз в главна роля. След като Майер прочита и втория роман на Комита, в същия дух, той веднага го сравнява със световния бестселър „Шантарам“ на Грегъри Дейвид Робъртс.

„Ахимса“ преплита два увлекателни и противоположни жанра: трилър и мистика, екшън и духовност. Книгата ще понесе читателите на вълнуващо пътешествие в света на разузнаването, международната престъпност и тероризма, в които се редуват и преплитат екшън сцени, психология, дрога, духовни търсения и йога, истории за приказни храмове и ашрами, живописни кътчета в Хималаите и чудати мъдреци със свръхестествени способности.

Главният герой

Главният герой в „Ахимса“ Джон Хасъмски е български емигрант, един от специалните служители на ЦРУ, който попада в епицентъра на измами, престрелки, убийства, атентати, за които се опитват да го натопят. Но кой? Защо? Агентът се превръща в беглец от закона и трябва да реши – да се предаде или да се укрие и разплете случая. Трудното му детство в България, първите години като емигрант и оперативната работа в ЦРУ са го научили да не се отказва и да се бори до последно. Затова Джон решава да продължи напред в търсене на своя изчезнал сънародник – милионерския наследник, и на истината за заговорниците, които стоят зад опита да бъдат унищожени той и институцията, за която работи. Пътят му ще криволичи покрай свещената река Ганг, ще минава през живописни кътчета в Хималаите, ще се отклонява през ашрами и храмове, ще го среща с необичайни герои с необикновени умения. Мит ли са свръхестествените способности и крие ли човекът заключени в себе си сили – главният герой ще се опита да намери отговорите на тези въпроси, потапяйки се в тайните на Изтока.

Кой е той?

Иван комита е пиар, журналист и бивш главен букер на една от най-големите модни агенции от близкото минало – „Ексграунд“. Женен с две деца. Висшето си образование завършва в Техническия университет – София. Той е правнук на българския революционер Иван Хасъмски, близък съратник на Васил Левски.

Комита е живял известно време в Италия и италианската култура оставя траен отпечатък върху живота и творчеството му. След критичен момент в живота си авторът претърпява пълна личностна трансформация и започва да практикува йога и японското бойно изкуство Шотокан карате-до. През 2023 г. първият му роман „Хранилка“ е преведен на английски език от Трейси Спийд, преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и се изкачва до 76 позиция в класацията на ТОП 100 на „Free in Kindle Store“ в Amazon.

Авторът е създател и на кампанията „Модерно е да се чете“, която от старта си през 2019 г. набира хиляди последователи в социалните мрежи. Инициативата е подкрепена от редица писатели и популярни личности, което бързо я прави успешен начин за популяризиране на книгите и четенето сред младите хора.

Бойните изкуства

Комита започва да практикува карате през 2013 г., посвещаван в тънкостите на бойното изкуство оттогава до днес от президента на Българска федерация шотокан карате-до (БФШК) Александър Славков. Сенсеят е този, който връчва на автора и последния колан за нивото, до което е достигнал в обучението си – 3-то кю. През 2015г. Иван среща и втората най-важна опора в живота си – йога, като по духовния път го повежда не кой да е, а самият ръководител на Българска федерация по йога (БФЙ), Вера Захариева.

Иван Комита е преминал през академията по творческо писане Заешка дупка, като негови учители са били някои от големите имена в българската съвременна литература – Здравка Евтимова, Владимир Зарев, Дарин Тенев, Рене Карабаш. Те активно го насърчават в развитието му като писател.