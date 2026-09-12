След като проби в "Амазон": Иван Комита стъпи на картата на световния трилър
Той е единственият български автор, наредил се в топ 50 продажбите на световната книжарница
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Той е единственият български автор, наредил се в топ 50 продажбите на световната книжарница
Голямата вълна тръгва от Америка
Мacoви cъĸpaщeния щe зaпoчнaт нa 26 янyapи
Дебют в киносалоните на 30 януари
Според организаторите, глобалното влияние на Amazon вече не се ограничава само до търговията на дребно
Почина майката на основателя на Амазон
Главният изпълнителен директор на Wondery Джен Сарджънт ще напусне компанията
Сватбата на годината бе съпътствана със скандали и раздори
Hoвитe пpoeĸти ca в cъoтвeтcтвиe c инициaтивaтa Сlіmаtе Рlеdgе нa Аmаzоn
Средствата се предоставят заради показаните високи резултати
Желаят по-високо заплащане
Как компанията генерира над 1 милиард
Първата поръчка за доставка от страната ни била направена през 1995 година
Ключов фокус за Amazon е използването на AI, за да разбере къде да достави своя инвентар
Устройствата ще спрат да работят на 1 август
Заповедта влиза на 1 май
От компанията твърдят, че машините няма как да заместят напълно човешкия фактор
Иска да създаде нова логистична и складова мрежа в Съединените щати
Това е част от целта на Amazon да произвежда нулеви въглеродни емисии до 2040 г.
"Властелинът на пръстените: Пръстените на властта" се фокусира върху Втората епоха