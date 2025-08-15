Джеф Безос потъна в скръб. Загуби най-близкия си човек

Голяма трагедия за един от най-богатите хора на планетата - Джеф Безос. На 79 години почина майката на основателя на Амазон

Джаклин Безос - Джеки си е отишла в дома си в четвъртък. Скръбната вест съобщи Джеф Безос в публикация в Instagram.

Джаклин е водила дълги години битка с прогресивна деменция. „След дълга борба с деменцията, тя почина днес, заобиколена от хора, които я обичахме – децата й, внуците й и баща ми", написа Джеф Безос.

"Знам, че тя усети нашата любов в последните си мигове. Всички ние бяхме толкова щастливи, че бяхме част от живота й. Тя завинаги ще остане в сърцето ми", допълва той, пише "Дейли мейл".

