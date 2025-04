Безос прати годеницата си на най-странното място (ВИДЕО)

Един от финансовите господари на планетата - Джеф Безос, прати годеницата си на най-странното място. Лорън Санчес излетя в Космоса заедно с попзвездата Кейти Пери. Двете станаха част от екипажа в една от ракетите на милиардера, която се докосна до ръба на Космоса.

Изпълнителката на „Firework“ и „California Gurls“ се издигна на повече от 100 км над повърхността на Земята с кораб на Blue Origin, космическата компания, собственост на основателя на Amazon.

Пет други жени, включително годеницата на Безос Лорън Санчес, се присъединиха към полета, който излетя от Западен Тексас около 16:30 ч. българско време.

Напълно автоматизираният им кораб се издигна вертикално, капсулата за екипажа се отдели по време на полета, а по-късно падна обратно на земята.

Това беше първата мисия с изцяло женски екипаж след историческия самостоятелен полет на Валентина Терешкова през 1963 г.

BREAKING: The all-female Blue Origin rocket launches into space. https://t.co/TC2ROCL7wW



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/YIEL1k9SAC