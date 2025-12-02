Мадам Безос с впечатляващо дарение! Каузата

„Нито едно дете не бива да спи на улицата.“ С това силно и вдъхновяващо изречение Лорън Санчес обяви впечатляващото дарение, което тя и съпругът ѝ ще предоставят в борбата срещу детската бедност в Съединените щати, съобщи Hola!.

„За мен и Джеф е чест да дарим 102 милиона долара (87 841 380 евро) под формата на грантове на 32 организации в цялата страна, които помагат на бездомни семейства“, заяви тя. Тези средства ще помогнат значително за подобряване на трудната ситуация, в която се намират хиляди хора в Северна Америка, като им осигурят по-голяма „стабилност“ в живота, подчертава Санчес.

Журналистката припомни, че това е „осмата година, в която подкрепя“ въпросните организации, давайки пример с Community of Hope във Вашингтон.

„Силата и любовта в тази общност са невероятни“, отбелязва тя, за да изтъкне значимостта на работата, която се върши там. Заедно с посланието в социалните мрежи тя сподели и видео от посещението си в центъра, в което се вижда как разговаря и внимателно слуша разказа на една от майките в нужда, докато държи на ръце малкото ѝ дете и се държи изключително топло с него.

