Спипаха ги! Джеф Безос и съпругата му в нощен клуб

Джеф Безос и съпругата му Лорън Санчес определено не скучаят това лято. След като отпразнуваха сватбата си с блясък във Венеция и прекараха медения си месец в Сен Тропе, милиардерската двойка продължава романтичната си ваканция в Ибиса – с яхта, слънце и нощен живот на световно ниво.

Наскоро двойката бе заснета от фенове в прочутия нощен клуб DC10, където танцуваха в компанията на не кого да е, а на холивудския чаровник Леонардо ди Каприо и настоящата му половинка – италианския модел Витория Черети. Сред гостите на партито се открояваха още рапърът Травис Скот, както и диджеят Anyma, бивш съпруг на Витория.

Видеоклипове от вечерта, които бързо се разпространиха онлайн, показват 61-годишния основател на Amazon и 55-годишната му съпруга в добро настроение, танцуващи сред тълпата – усмихнати, без капка звездно високомерие. Двойката очевидно се наслаждава на новия си семеен живот, но и на компанията на холивудския елит.

Живот под светлините на прожекторите

Присъствието на Безос и Санчес на подобни събития едва ли изненадва някого. Двамата са заедно от 2019 г., сгодиха се през 2023 г., а преди няколко седмици вдигнаха сватба, определена от мнозина като "сватбата на века". Сред гостите на пищното тържество във Венеция бяха звезди като Орландо Блум, Сидни Суини, Ким Кардашиян и много други.

Това е втори брак за Безос, който преди това беше женен за Макензи Скот – с която има четири деца. След развода през 2019 г. Макензи получи около 35 милиарда долара, превръщайки се в една от най-богатите жени в света. Лорън Санчес, известна телевизионна водеща и пилот, също има богат личен живот зад гърба си – три деца от предишни връзки и два брака.

Лято в стил "Милиардер"

След Венеция и Сен Тропе, Ибиса се оказва поредната дестинация в безупречно планираното им лятно турне. Ваканцията включва както релакс на борда на луксозната яхта на Безос, така и вечери в изискани ресторанти и участия в най-горещите партита на сезона.

Появата им в DC10, един от най-емблематичните клубове на острова, затвърждава имиджа им на двойка, която съчетава безупречен стил, богатство и усещане за свобода.

