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Никол следи Гришо от Ибиса

Никол следи Гришо от Ибиса

Връзката между Григор Димитров и Никол Шерцингер изглежда се задълбочава. Бдителни фенове на двамата тенисисти забелязаха, че най-накрая певицата е по...

19 юли | 20:15
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