Любимо родно шоу се завръща в ефир! Ясни са участниците

В новите епизоди на хитовия формат „Черешката на тортата“ риалити звезди от най-гледаните телевизионни предавания ще влязат в битка за титлата „Най-добър домакин“ от 5 януари всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA. Кулинарният формат ще ги провокира да разкрият свои неподозирани таланти. Шеф Манчев ще предизвика претендентите за плакета с обновен регламент. Участниците вече ще получават оценка не само за уменията си в кухнята, но и за своето гостоприемство.

Първият домакин за седмицата ще бъде най-поддържаният миньор в републиката, които не се притеснява да говори за пластичните си корекции и успехите си в седмия сезон на „Игри на волята“ – Теодор Венков-Чикагото.

В следващите дни с ножа и черпака ще се изяви и участничката в Big Brother 2024, която напусна редиците на plus size моделите, но не и на инфлуенсърите – Веселка Маринова.

Красавиците Валерия Дакова и Венета Костова добиха популярност, докато търсеха ергена на живота си.

Двете дами за първи път се изправят една срещу друга като съпернички в битка за сърцето и одобрението на шеф Манчев.

Финал на седмицата ще постави мъж, който не се страхува да отстоява мнението си дори това често да води до словесни сблъсъци, противоречивият мюсюлманин, който първи напусна къщата на Big Brother 2025 - Мути Мутиев.

В битката за високи оценки и мечтаната победа много от участниците ще прибегнат до скрити кулинарни оръжия. Кои от тях ще имат нужда от помощ в кухнята? Между кои двама риалити герои ще прехвърчат любовни искри и ще успее ли някои да впечатли шеф Манчев?

