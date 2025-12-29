6 ужасяващи пророчества на Ванга за 2026 година

Пророчицата Ванга става известна с точните си прогнози за това какво очаква човечеството в бъдеще, а за 2026 г. тя направи плашещи предсказания, включително за глобален конфликт, контакт с извънземни и икономическа криза.

Българска ясновидка предсказва бурна година, белязана от променяща се геополитическа динамика, климатична криза и развитието на изкуствения интелект, пише британският „Дейли стар“.

Среща с извънземни

Ванга предсказала, че човечеството ще се сблъска за първи път с извънземен разум през ноември 2026 г. Тя предположила, че голям космически кораб ще навлезе в земната атмосфера и неизвестна цивилизация, която вече присъства на нашата планета, ще се свърже със земляните.

Природни бедствия

Ясновидката е предсказала и природни бедствия през 2026 г. Все още не е ясно обаче къде точно ще се случат те. Тя също така предрича комбинация от земетресения и вулканични изригвания, които биха имали сериозни последици върху части от Земята.

Глобални конфликти

Баба Ванга предсказва вълнения през 2026 г. Сред най-тревожните й пророчества е избухването на Трета световна война. Тя предсказва мащабна война, която ще избухне през 2026 г., с участието на водещите страни в света.

Очаква се този конфликт да се разпространи на не един континент, предизвиквайки период на политическа нестабилност и ескалиране на глобалното напрежение. Ванга е предсказала анексирането на Тайван от Китай и пряка конфронтация между Русия и САЩ.

Глобална финансова криза

Това напрежение може да доведе до друго бедствие, което Ванга е предсказала - световна финансова криза или тежък икономически спад през 2026 г., който би сринал пазарите, би повишил инфлацията или би довел до валутен колапс.

Изкуствен интелект

Някои интерпретации на предсказанията на Ванга предполагат, че тя е предвидила началото на трансформацията на човечеството през 2026 г. Тя е вярвала, че следващата година ще бъде повратна точка, когато изкуственият интелект завинаги ще промени индустрията и ежедневието.

Падането на Путин

Баба Ванга също предсказва възхода на нов руски лидер през 2026 г. Влиятелната руска фигура, предопределена да промени световната политика, често е наричана „господар“ или световен лидер. Прогнозите са, че възходът му на власт ще се случи през 2026 г.

