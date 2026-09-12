6 ужасяващи пророчества на Ванга за 2026 година
Едно от предсказаните събития е възходът на нов руски лидер
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Едно от предсказаните събития е възходът на нов руски лидер
Кризите продължават, те не са овладени
Има тежка инфлация, огромно обедняване, война и куп проблеми
Отиде в Троян, откри 29-ия Български фестивал на сливата
Който иска да бъде независим, трябва най-малкото да носи своята отговорност, каза лидерът на Движението
ИТН ще влезе в следващия парламент, въпреки социологическите изследвания, каза бившият депутат
Икономиката в момента се движи "по ръба на бръснача"
Бившият правосъден министър песимист за съставянето на кабинет
Заедно с тези кризи ние движим и реформаторски дневен ред, заяви министърът
Кризите се преодолявт с експерти, липсва ми щабът в борбата с Ковид
Ще намалим ДДС на тока и горивата, ще дадем енергийни компенсации на домакинствата
Доказаната мъдрост и нравствената сила на българския народ ще продължават да са енергия за националното единство, достойнство и просперитет, каза през...
Язовирът на държавата стигна мъртвия си обем
Налице е водна криза и криза с отпадъците, заяви Йордан Цонев
Никоя страна няма да бъде подмината от извънредното климатично положение, каза тя
На 11 март 2015 г. в аула „Раковски" на Военна академия „Г. С. Раковски" се проведе кръгла маса на тема: „Публично-частно партньорство за управление н...
Гл.ас. д-р Чавдар Стоянов, доктор по европейско, международно публично и международно хуманитарно право През ХХI век проблемите, свързани с хуманитар...
Багдад. Международният ден на хуманитарните дейности се отбелязва в памет на жертвите на нападението на централата на Организацията на обединените нац...