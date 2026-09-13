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Терор! 50 жертви в Орландо

Терор! 50 жертви в Орландо

"Мамо, обичам те, ще умра!", гласи смс на син към неговата майка Жертвите на кървавия терор в нощен клуб в Орландо достигнаха 50 души. Това обяви гов...

12 юни | 16:45
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