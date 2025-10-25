Студент прострелян в окото пред нощен клуб в София

Зрението на студент от Испания, обучаващ се по програма „Еразъм“ в Букурещ, беше спасено в Очна клиника в София, съобщи офталмологът проф. д-р Алек Оскър във Facebook, съобщава GlasNews.bg.

Младежът е бил прострелян с въздушна пушка пред нощен клуб в центъра на София. Инцидентът е станал на 24 октомври вечерта.

След инцидента той е транспортиран по спешност в болницата, където медицинските специалисти извършват незабавен офталмологичен преглед.

Медиците установяват наличие на метално чуждо тяло в орбитата на дясното око и разкъсна рана на клепача, съответстваща на входно отвърстие от прострелване. При приемането зрението на пациента е било силно намалено – едва до броене на пръсти пред окото.

След проведени изследвания и подготовка, екипът на доц. д-р Яни Здравков извършва спешна операция, при която успешно е отстранено металното чуждо тяло – съчма от въздушна (газова) пушка. Операцията е преминала успешно, а състоянието на пациента вече е стабилно.

В екипа, извършил спешната хирургична интервенция, участват доц. д-р Яни Здравков – оператор, д-р Кристина Белчева – асистент, д-р Петя Димитрова – анестезиолог, операционната сестра Александрия Личева, анестезиологичната сестра Стела Колева и санитарят Мария Паричкова.

„Благодарение на тяхната отдаденост и професионализъм, един млад човек отново ще може да вижда света ясно“, отбелязва д-р Алек Оскър.

