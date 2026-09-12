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ХСС взе Меркел на мушка

ХСС взе Меркел на мушка

Лидерът на германския Християнсоциален съюз (ХСС) Хорст Зеехофер изрази несъгласие с решението на канцлера Ангела Меркел да допусне в Германия бежанци...

12 септември | 19:15
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