Студент прострелян в окото пред нощен клуб в София
Зрението на студент от Испания, обучаващ се по програма „Еразъм“ в Букурещ, беше спасено в Очна клиника в София, съобщи офталмологът проф. д-р Алек Ос...
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Зрението на студент от Испания, обучаващ се по програма „Еразъм“ в Букурещ, беше спасено в Очна клиника в София, съобщи офталмологът проф. д-р Алек Ос...
Изстрелът е произведен през прозореца във въздуха по време на междучасие
Трагедията се е разиграла по време на първия етап от турнето му
Децата са били на рожден ден на местен бизнесмен в Арбанаси
На място е изпратен хеликоптер
Драмата потресе света
Един от големите пропагандатори на страната
Мъж сложи край на живота си, използвайки незаконен пистолет. Драмата се разигра малко преди 11 часа в неделя, съобщиха за "Стандарт" жители на сливенс...
Облиците, вещаещи буря над Близкия изток, се сгъстяват с всеки изминал не ден, а час. След като британският парламент даде зелена светлина, от Кипър к...
Лидерът на германския Християнсоциален съюз (ХСС) Хорст Зеехофер изрази несъгласие с решението на канцлера Ангела Меркел да допусне в Германия бежанци...
Стрелба по детска градина "Калина" в Стара Загора. Около 10,00 часа тази сутрин в Областната дирекция на МВР чрез Военна полиция е подаден сигнал за с...
Двама съселяни на пострадалия са арестувани за стрелбата 17-годишен младеж бе прострелян по време на незаконен лов между гоцеделчевските села Господи...
София. Полицаи са стреляли във въздуха при арест на крадец. Това съобщи БНР. Обирджията се опитал да ограби банкомат. Инцидентът е станал сутринта...
Атина. Над 60 гилзи от автомат Калашников са намерени рано тази сутрин пред резиденцията на посланика на Германия в Атина Волфганг Долт, съобщи БНТ. И...
Кърджали. 4-годишен простреля в гърдите при игра с въздушна пушка 2-годишния си брат вчера около 16,30 часа в село Седлари, съобщиха от ОД на МВР Кърд...
Убил най-близките си с куршум в тила, гръмнал се в слепоочието