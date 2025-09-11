Продължават горещите новини около трагедията с политическия лидер в САЩ.

"Твърде много." Това бяха едни от последните думи на видния американски консервативен активист и основател на Turning Point USA Чарли Кърк, преди да бъде прострелян смъртоносно по време на събитие в университета "Юта Вали" в щата Юта. 31-годишният Кърк, смятан за един от най-влиятелните млади гласове в Републиканската партия и близък съюзник на Доналд Тръмп, е бил убит с един изстрел в сряда следобед.

Трагедията се е разиграла по време на първия етап от турнето му "Завръщане", докато е водел открита дискусия със студенти под наслов "Докажете ми, че греша" - негов запазен формат за дебати по политически теми.

По ирония на съдбата, фаталният изстрел идва в момент, в който Кърк е отговарял на въпроси, свързани именно с масовите стрелби и насилието с огнестрелни оръжия в САЩ. Студент от публиката го попитал: "Знаете ли колко транссексуални американци са били масови стрелци през последните 10 години?".

Кърк отговаря: "Твърде много".

След това последвал въпросът: "Знаете ли колко масови стрелци е имало в Америка през последните 10 години?".

"Броейки или неброейки насилието от банди?", пита Кърк секунди преди да проехти изстрелът, който го поразява и слага край на живота му.

Убийството предизвика шок и вълна от осъдителни реакции от целия политически спектър в САЩ.

