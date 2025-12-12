Първи подробности за ареста на полицейския шеф в София

Първи подробности за ареста на началника на Пето районно управление в София Пламен Максимов.

Задържани са още трима служители, научи NOVA от свои източници. При акцията, насочена срещу наркомафията, са арестувани още 12 души. За тях се предполага, че са част от мрежа за разпространение на дрога, ръководена от мъж с прякор Стъкларя. Самият той също е сред задържаните.

Текат оперативни действия и претърсвания. В операцията участват ГДБОП и Дирекция "Вътрешна сигурност" на МВР.

Пламен Максимов оглавява районното управление от 2022 г. Преди това е ръководил секторите "Улична престъпност" и "Автокражби" в СДВР.

