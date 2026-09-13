Първи подробности за ареста на полицейския шеф в София
При акция срещу наркомафията са арестувани още 12 души
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При акция срещу наркомафията са арестувани още 12 души
Задържаният младеж с подробности за побоя
Нападението е извършено на публично място
Спътникът на Николай Кожухаров ме удари, каза Кирил Гочев
Инцидентът е станал тази вечер на магистрала "Тракия"
Досегашният директор става началник в Бургас Благоевград. Областната дирекция на МВР в Благоевград е с нов директор, след като досегашният полицейски...
Плевен. Плевенската полиция продължава да се ръководи от временен шеф след отстраняването на комисар Мирослав Николов, чиито престой на поста продължи...