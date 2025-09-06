Проговори един от биячите на полицейския шеф в Русе. Нова версия /ВИДЕО/

Нова версия за побой над полицейския шеф в Русе Николай Кожухаров излезе на бял свят в съдебната палата

Тя е част от показанията на един от младежите, нападнали началника на ОДМВР.

Започнаха да ме псуват, да ми се карат, как съм карал, с несъобзразена скорост. Аз казах, че се извинявам и че не искам проблеми, при което единият човек тръгна да ме удря през прозореца на колата. И оттам вече стана боят. Нямам какво повече кажа..., заяви пред журналисти в съда единият от нападателите на директора на МВР-Русе Николай Кожухаров - Кирил Гочев.

Снимка: БНР

"Реално първият удар беше от тях. И тогава ние слязохме от колата и отвърнахме. Аз отвърнах на удара. Имаше претенции към колата заради шума и твърдеше, че съм карал с висока скорост. Аз отричам това, карах с не повече от 40 км/ч. Спътникът на полицая - Георги, застана пред колата. Тогава аз спрях. Нищо не го попитах. Аз не знаех, че е полицай. Той се представи след като свърши целия инцидент. Тогава полицаят си извади значката и се представи. В момента на слизането ми от колата бях изблъскан и нямам спомен от самия бой.

С крака не съм удрял Георги, ударих го с дясна ръка, при което човекът падна. Тръгнах да си отварям вратата, внимавайки да не го ударя с нея, и в момента, в който слизам, човекът се беше изправил вече от земята, и ме блъснаха. Ударих си главата в рамката на колата. Имам белег на главата", добави той.

Окръжният съд в Русе наложи постоянна мярка "задържане под стража" и на четиримата младежи, обвинени за побоя над директора на Областната дирекция на МВР – Русе старши комисар Николай Кожухаров.

