Цънцарова затвори устата на Ивайло Мирчев. Голям срам

Голям срам за Ивайло Мирчев. Мария Цънцарова му затвори устата, принуждавайки го да остане безмълвен на екран с нелепа усмивка на лице.

Съпредседателят на “Да, България” за пореден път се появи в тв ефира, този път - за да защитава биячите на МВР-шефа в Русе, който още е в болница и да иска оставки на всички по веригата в русенската полиция. Мирчев развя като знае на истината записите, разпространени от БГ ефите, които публикуваха циничен пост в фейсбук, изказвайки радостта си, че полицаят е пребит.

Цънцарова обаче затапи Мирчев с въпрос за достоверността на видеата, от които липсват секунди – от едното няма три секунди, от другото 7.

Хванат на тясно Мирчев избяга от темата, хвърляйки се отново да твърди, че имало нелегламентирани срещи на главния секретар на МВР Мирослав Рашков с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров. Лазаров е свързан по бизнес и по политическа линия с Пеевски, обяви Мирчев.

Не разбирам каква е връзката на Лазаров с Пеевски, кажете с примери, контрира Цънцарова. Има медийни публикации, отговори Мирчев. Аз пак не разбирам връзката, какъв бизнес има Лазаров, продължи водещата. Поканете ме специално за това и ще ви кажа, отвърна Мирчев, все по-притеснено.

Цънцарова още поне пет пъти попита каква точно е връзката на Лазаров с Пеевски и не получи отговор. Журналиситте да проверят, мрънкаше Мирчев, вътрейки се на стола си. Лазаров бе главен секретар на „Атака“. Каква е връзката на „Атака“ с Пеевски, продължи Цънцарова и пак не получи отговор. А само безпомощна усмивка на лицето на Мирчев. Хубаво е, когато има обвинения, да са подплатени с доказателства, заключиха водещите на сутрешния блок на бТВ.

