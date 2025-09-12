Първи думи на бития полицейски шеф в Русе Николай Кожухаров

"Получих два удара и до мен беше лицето, което се возеше на предната седалка", заявява в представен за пръв път протокол от разпит пострадалият шеф на полицията в Русе Николай Кожухаров.

Разпитът на пострадалия е направен на 10 септември и бе приложен като доказателство в Апелативния съд, който разглежда мярката за неотклонение на обвиняемия Жулиен Кязъмов, сочен като младежа с една от водещите роли в скандала и боя.

Това пишело и в протокол от видеотехническа експертиза на видеоклип, който ясно показвал, че студентът е ритал в гърба полицая, заявиха от прокуратура. Според обвинението, което настоява за потвърждаване на мярката постоянен арест, свидетелските показания били категорични, че Кожухаров се е легитимирал преди да получи травмите.

Адвокатът на Жулиен Станислав Иванов обаче твърди, че Жулиен се е возил отзад в колата, а 15-годишният самбист Станислав А. е бил агресорът, налетял на старши комисаря. Той се позова на още едни показания - тези на Виктор Иванов, един от четиримата биячи. Според защитника по делото няма приложени записи от бодикамери, нито от колата на пътна полиция, която също е оборудвана с видеорегистратор. Той настоя да бъдат представени тези записи и поиска парична гаранция за Жулиен.

"Искам справедливост. Смятам, че истината вече е излязла наяве. Искам по-лека мярка за неотклонение", каза Жулиен.

