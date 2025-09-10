Шамар за ПП-ДБ. Номерата им не минаха

Опитът на "Промяната" да политизира побоя над полицейския шеф в Русе Николай Кожухаров удари на камък. ПП-ДБ поискаха да има изслушване на премиера Росен Желязков по случая, като настояваха точката да влезе в седмичната програма на парламента, но това не се случи.

"Този инцидент придоби много сериозен отзвук в обществото. Имаше изявления от отговорни представители на властта, които обаче се разминават с информацията, която изтича в публичното пространство. Нека да чуем истината от най-високо ниво - министър-председателя, тъй като според чл. 105 от конституцията Министерският съвет осигурява обществения ред и сигурността в страната и това не е проблем само на МВР", каза Атанас Атанасов, след като предложението не мина и той поиска прегласуване.

И там обаче имаше едва 61 гласа "за" от ПП-ДБ, дерибеите на Доган, МЕЧ и "Величие". "Против" бяха 109.

