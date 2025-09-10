Съседът на Кожухаров с нови подробности за боя в Русе

Георги Димитров, мъжът, който е бил със старши комисар Николай Кожухаров, когато двамата бяха нападнати от агресивни младежи в Русе, отново разказа днес какво се е случило във фаталната нощ. Той обясни, че има много спекулации, които трябва да бъдат спрени. Не е говорил през изминалите дни, защото не е бил в Русе, а на състезание със сина си.

Автомобилът се е движил в насрещната лента. Това е предизвикало реакцията на Георги, защото колата е миналата твърде близо до детето му. Той заяви, че е ръкомахал, за да направи забележка, а не да търси саморазправа. От болницата съобщиха, че състоянието на комисар Кожухаров е стабилно, но той остава в интензивното отделение. Той е адекватен и контактен.

От Прокуратурата заявиха, че имат още записи, те са предоставени за експертиза. Оттам се надяват резултатите да бъдат готови до 12 септември, когато е следващото заседание по делото.

Инцидентът става в полунощ на 4-ти срещу 5-ти септември

"Може би моето ръкомахане е предизвикало впечатление, че съм се опитал да спра колата. Ръкомахах защото детето ми бе малко по-напред. Ние изостанахме. Чух шум на автомобил, не казвам, че е дрифтил, че е карал с висока скорост. Според мен скоростта бе висока.

Живея тук, там има знак "Стоп". По никакъв начин не видях той да спира на стопа. Децата бяха по-напред, добре, че съпругата на Кожухаров дръпна децата. Колата мина на около метър от тях.

Ръкомахах, за да поискам някакво обяснение. Аз ако не защитя моето дете, кой да го защити?", разказа Георги Димитров.

"Бях от лявата страна, пасажерската, на автомобила. Автомобилът първо спря в насрещното. Чувам някакви ругатни, боботене от страна на водача. Смятам, че съм в позиция да потърся обяснение. Видях че съм и по-голям, естествено това не ми дава право на саморазправа. Исках обяснение, исках да кажа на момчето да бъде по-внимателно, защото постоянно пресичат хора", продължи Димитров.

Как е започнал боят?

"Опитах се да направя забележка, при което бе посегнато да бъда ударен. То се вижда на видеото, неманипулираното. Имаше едно изрязано. Когато посегна да ме удари, аз се дръпнах назад, при което подпрях вратата, за да избегна последващ конфликт, за да не слезе някой. Те обаче излязоха и всичко вече е на кадър.

Не съм видял физическото му легитимиране със значка, но чувах отстрани, че се крещи "престанете, спрете се аз съм полицай". Поне пет пъти го спомена", разказа още Георги Димитров.

Шофьорът ме удари два пъти. Това са последствията.

"В момента, в който падам и той ми нанася още един удар, те почват да ме наобикалят и останалите. В този момент нещата се случват на кадър. Чувах само "престанете, спрете , аз съм полицай". Не съм видял кога е бил ударен. За мен нещата станаха много бързо. Жената и децата се чуваха да викат "спри, спри". Крещяха и хора от блока от прозорците. Нека и те да бъдат разпитани. Господин Кожухаров извика полиция. Дойдоха три полицейски коли. Всеки един бе самостоятелно изслушан. Кожухаров се оплака от болки. Откараха ни до спешна помощ. Патрулен автомобил ни откара, на секундата", разказа още спътникът на комисар Кожухаров от фаталната вечер.

Пили са само по две бири

"Лично смятам, че не можех да окажа отпор, не мисля, че той се е мъчил да окаже някакъв отпор, различен от този за разтърваване на инцидента. Аз лично пих две бири, не смея да кажа, че сме били под влиянието на алкохол по никакъв начин. И Кожухаров не е пил повече от две бири. Направи ми впечатление, че са по - така агресивни. Не знам защо. Разбрах, че тестовете им са били отрицателни. Децата ни с Кожухаров са в една детска градина. Това е причината да се познаваме. Не е имало замеряне с домати. Кожухаров си ги носеше за вкъщи. Когато е тръгнал да ни разтървава, явно ги е изпуснал", разказа още той.

Истината трябва да излезе, без манипулирани видеа

"За мен случката изглежда така, както е на видеото, с изключение на манипулациите и изрязванията. Никой не говори за моето дръпване, а се вижда ръка, която излиза от прозореца. Не мога да разбера хората с какви очи гледат тези видеа. Искам истината да излезе, да излязат истинските записи. Не съм посягал пръв. Опитвам се да задържа вратата, за да не излязат, за да не стане конфликт, след първото посягане към мен. Усетих накъде ще тръгнат нещата, когато отидох до вратата, ми се посегна веднага през прозореца. Логично е да я задържа, после ме избутаха", разказа Георги.

Бащата на Георги Димитров: Хора, не ескалирайте, ще се срамувате

"Почвам да се притеснявам от ескалацията на напрежението. Притеснявам се за сина ми , за внук ми, ще взема мерки да ги скрия. Хора, не ескалирайте прекалено без да имате информация. Чувам всякакви версии, най-различни коментари. Като излезе официалното становище, ще се срамувате", каза на свой ред бащата на Георги Димитров - Илия.

