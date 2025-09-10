Зам.-шеф на МВР с разкрития за боя в Русе! Проговори за записите

Побоят на шефа на полицията Николай Кожухаров е атака срещу държавността. Не може пред очите на хора на улицата да бъде пребит човек. Това заяви зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов.

"По никакъв начин няма данни за лъжа на министър Даниел Митов или МВР. Още същия ден дадохме брифинг в Русе и ясно запознахме обществеността с казуса. Служебният бюлетин е до полунощ. Прокуратурата веднага е била уведомена с доклад и само прокуратурата може да огласи факти и обстоятелства по делото. И те го направиха още същия ден заедно с министъра и главния секретар на МВР", подчерта Попов.

"Дори в новия запис на тези БГ тролове в интернет не виждам с какво се променя казаното от МВР. От тези кадри се вижда автомобил, който преминава с висока скорост. От камерата се вижда че е превишена скорост, не мога да кажа с колко е. Ние не сме използвали термин дрифтиране, има опасно шофиране. Вижда се как колата минава близо до дете и неговата майка, тя го дърпа да не бъде ударено. И се вижда, че колата спира.

Дори да приемем, че инцидентът е предизвикан от съседа на Николай Кожухаров това какво променя, че един полицай е бил пребит и му е разкъсан бъбрека", заяви Попов.

"Един единствен е записът. Не мога да кажа пуснатият дали е манипулиран. Но на него не се вижда как от колата първи посягат да ударят комшията на комисар Кожухаров", добави той.

Филип Попов обясни и защо полицейският шеф не е приет в болница веднага след сбиването, след като е бил закаран за преглед с полицейски автомобил.

"В момента на сбиването Кожухаров не се е чувствал зле физически, часове по-късно отива в болницата и там му се прави животоспасяваща операция. В първия момент той не се чувства зле. Ирелевантно е кога отива в болницата.

Никой не лъже. Той е прегледан, когато е пребит, защото опитва да прекрати това деяние. След това се е почувствал зле и отива в болницата.

Един български полицай е пребит като куче, а вие ме питате дали два пъти е ходил с линейката. Това е посегателство над държавността", остро отговори Попов на въпросите на водещите сутрешния блок на Нова телевизия. Малко по-късно той обяви въпроси на водещите за доизясняване на фактите около сбиването за извратени. Конкретният повод бе питане защо по снимките около колата на четиримата младежи се виждат разпилени домати.

"Единият от дейците не е бил на местопроизшествието. Той е избягал и е установен по-късно.

Ако в момента не е имало данни за тежко престъпление. Тези данни се получават на по-късен етап, когато се влошава състоянието на комисар Кожухаров. Ирелевантно е дали Кожухаров е бил употребил алкохол вечерта", заяви още Филип Попов.

