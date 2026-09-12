Всичко за Филип Попов

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Юрист с мисия да съживи Видин

Юрист с мисия да съживи Видин

Филип Попов следва съветите на дядо си, има мегаплан да върне младите в родния си град Депутатът на "БСП - лява България" от Видин Филип Попов е само...

17 октомври | 5:20
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