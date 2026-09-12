Зам.-шеф на МВР с разкрития за боя в Русе! Проговори за записите
Колата на младежите се движела с висока скорост
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Колата на младежите се движела с висока скорост
Вчера деветима членове на БСП обявиха напускането на редовете на партията
Новото мнозинство от ГЕРБ, ДПС, ИТН и „Възраждане“ не се съобразява с волята на хората
Експертен кабинет не може да поеме политическа отговорност в труден момент, каза Филип Попов
Обвиняват Гергов и Миков в атака срещу Нинова
Не сме разочаровани, а стимулирани след вота на недоверие, казва Филип Попов
Няма прокурорско постановление, а писмо, което наблюдаващият прокурор е изпратил до министъра на финансите
Депутатът от групата на Лява България Филип Попов пита Петър Москов за Зика. Пред журналисти той обяви, че крайдунавският град може да пострада от вир...
Филип Попов следва съветите на дядо си, има мегаплан да върне младите в родния си град Депутатът на "БСП - лява България" от Видин Филип Попов е само...
София. "Ще има дебат за изборa на нов ръководител на ДАНС, както в парламентарната група, така и в пленарна зала с всички останали парламентарни групи...
София. "В една правова държава е абсурдно да има концентрация на власт в ръцете на един човек, заяви депутатът от Коалиция за България Филип Попов в п...