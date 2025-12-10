Драма за ЧНГ! Десетки потърпевши

Увеличават се сигналите в социалните мрежи за измами с вили под наем за Нова година, съобщава Нова тв. Десетки потърпевши превеждат капаро, получават уж официални документи за резервация – и точно когато мислят, че почивката им е подсигурена - връзката с наемодателя изчезва.



"Преведох парите, след което комуникацията тотално изчезна. Нашето капаро е 1200 лева, на компания от Бургас е 1200 лева, а на трета компания е 1000 лева", разказва Мария. Нова година се оказва перфектният момент за измами с вили. Ая, Мария и техните компании са само едни от многото, станали част от измамна схема. "Аз и моите приятели искахме да ходим на вила за Нова година и в TikTok ни излезе видео, в което предлагат такава в близост до Банско", твърди Ая.



"Стартирах търсенето в групата във Facebook „Къщи и вили под наем“. След като бях пуснала пост, с мен се свърза човек под името Сашо Миладинов. Предложи ми вила, която се намира около яз. "Доспат". Каза условията, които бяха 3200 лева за престой от три нощувки, и след това каза, че е нужно да се даде капаро", твърди Мария.



По думите ѝ мъжът ѝ казал, че има хора, които са готови да дадат капаро, но са с домашни любимци, и ако компанията на Мария ги изпревари и изпрати първа капарото - вилата ще бъде запазена за тях.



"Писахме на хората. Дадоха ни номер. Свързахме се по Viber. Пращаха ни снимки, локация и всичко ни се виждаше достоверно. Проверихме и в други сайтове — реално такава вила съществуваше. Снимките бяха реални. Комуникирахме с тях известно време и те пожелаха да им преведем парите, което и направихме. На другия ден се опитахме пак да се свържем с тях. Изратиха документ с печат за резервация", твърди Ая.



В следващите 24 часа компанията има право да си изтегли парите обратно, но не се е наложило, тъй като измамниците продължават комуникацията и всичко изглежда нормално. "Когато изтекоха 24-те часа, в които можем да си вземем обратно парите, тогава спря да ни отговаря. Но преди срокът да изтече всичко беше наред — чувахме се по телефона. Опитахме се да му звъним през няколко дни, докато в един момент номерът изчезна и ние подозираме, че просто е бил временен", заяви Ая.

Компанията на Ая намира оригиналния сайт на вилата и се свързва със собствениците. "Писахме имейл на сайта. Те ни казаха, че такава резервация не се е осъществила и че ще подадат сигнал", обяснява тя.



От телевизията потърсиха наемодателя на телефонния номер, посочен във Фейсбук обявата, но отговорът му беше категоричен - че няма общо с вили под наем и профилът му е бил хакнат.

Измамникът на Мария е различен, но схемата е същата. "Няколко пъти настоях да ми даде телефон. Той твърдеше, че не му е удобно да говори, можел само да пише. Преведох парите, след което човекът изчезна, блокира ме, изтри си профила и всички съобщения, с които бяхме комуникирали. Жалба е подадена. С мен се свърза жена, която също е пострадала по същия начин и със същата сума. Тя е от Бургас - също са компания. Подготвили сме колективна жалба, която е подадена в прокуратурата в Бургас", подчертава жената.



От Комисията за защита на потребителите също регистрират злоупотреби с отдаването на вили и къщи за гости по празниците. "От името на Комисията за защита на потребителите бихме искали да поясним, че при т.нар. измами с вили за Нова година става въпрос най-често за класически схеми, при които недобросъвестни лица публикуват фалшиви обяви, събират капаро и след това прекъсват контакт. КЗП продължава да следи пазара и да прилага мерки при установяване на подвеждаща информация или нелоялни практики в туристическия сектор", посочват в позиция от КЗП.

