Драма за ЧНГ! Десетки потърпевши
Измамите се увеличават
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Измамите се увеличават
Кметът на Стара Загора обяви частично бедствено положение
На място има и тежка техника
Богати хора от цял свят наемат вили за лятна почивка на шокиращи цени
Природозащитници очакват да бъдат направени проверки
Две трети от местата за настаняване са заети за Коледа и Нова година
Софиянци масово ремонтират вилите си, купуват къщи с двор
Заради пандемията баровете трябва да затворят в 2 ч. след полунощ
Само в Кушадасъ през последните 24 часа са пристигнали около 72 хиляди частни автомобила от други селища
Или затворени у дома, или във ваканция, нареди московският кмет Сергей Собянин
Продават тузарски имоти за по половин милион лева Всички сме чували да се говори колко беден е Северозападът в България. През годините са предлагани...
Много хора по почивните станции и вили на Студенец са блокирани все още от снега. Това съобщи за „Фокус" Димитър Бришимов, началник група "Спасителна...
Хора от клуба участват в атаките срещу треньора на "Ботев" (Пд) Велислав Вуцов, подозира самият той. "Платени неща не ми се коментират. Тази организац...
Съветниците решават да придобие ли общината военен имот Благоевград. Десетки вили над Благоевград трябва да бъдат узаконени до 26 ноември тази година...
Съветниците решават да придобие ли общината военен имот Благоевград. Десетки вили над Благоевград трябва да бъдат узаконени до 26 ноември тази година...
Добрич. 3-4 вили в местността Фиш-Фиша на вилната зона край Балчик вече са на 5-10 метра от ръба и са заплашени да се сринат по активиралото се след д...
Благоевград. Продължават усилията на община Благоевград за трайно разрешаване на проблема с незаконно изградените постройки. След успешната кампания п...
Слагат повече платени чадъри на брега, връщат капанчетата до морето София. Постройки с височина не повече от 7,5 метра ще могат да се строят на плажа...
Хасково. Няколко бараки станаха на пепел в парк" Кенана" в Хасково в събота по обед. Пожарът, избухнал във вилната зона опустоши десетина дворни мест...
Сливен. 6 вили са изгорели при пожар в местността „Каменка" край Сливен. Четири от вилите са необитаеми. И в другите две не е имало хора по време на п...