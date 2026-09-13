Всичко за Вили

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Вили предаден от свои

Вили предаден от свои

Хора от клуба участват в атаките срещу треньора на "Ботев" (Пд) Велислав Вуцов, подозира самият той. "Платени неща не ми се коментират. Тази организац...

08 ноември | 7:40
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Изгоряха 6 вили

Изгоряха 6 вили

Сливен. 6 вили са изгорели при пожар в местността „Каменка" край Сливен. Четири от вилите са необитаеми. И в другите две не е имало хора по време на п...

20 август | 12:23
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