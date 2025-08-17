Нов кошмар! 300 къщи в огнен капан, 20 изгоряха

Нов кошмар в страната. 300 къщи във вилната зона на Стара Загора са в огнен капан

Голям пожар избухна в района на 7-ми километър край Стара Загора, като сигналът за инцидента е подаден минути след 15:00 часа. На място са изпратени екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението", които се борят с пламъците. Oгънят обхвана къщи от вилна зона.

Кметът на Стара Загора обяви частично бедствено положение.

"Пожарът е обхванал вилна зона с 300 къщи, които са обитаеми в почивните дни. Евакуирахме хората по най-бързия начин. 15-20 къщи са изгорели. Разследват се причините за възпламеняването. Няма опасност за хората. Дежурни огнеборци ще следят да не се разрази отново пожар. За по-малко от три часа огънят беше локализиран", обясни Живко Тодоров.

Директорът на местната дирекция "Пожарна безопасност" комисар Стоян Колев определи пожара като много сериозен.

"Пожарникари от цялата област Стара Загора, Пловдив, Сливен се включиха в гасенето, общо 14 екипа. Изнасяли сме хора, които са били в опасност. Пожарът е под контрол", съобщи той.

На място са около 100 доброволци и екипи на пожарната. Задействана е системата за ранно предупреждение BG-ALERT. В гасенето на огъня се включи хеликоптер. Местността е на пътя Стара Загора – Старозагорски минерални бани. Токоподаването временно е спряно.

Старши комисар Красимир Христов посочи, че полицията работи по разследване на причините за пожара. "Има множество сигнали за възникването му и ги проверяваме", обясни той.

Областният управител Неделчо Маринов похвали усилията и координацията между институциите и апелира да не се пали огън на открито.

