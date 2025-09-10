Мълния причини нов кошмар в Рила

Нов пожар в Рила. Огънят е избухнал на 2200 м височина в Рила планина, съобщиха за БТА от полицията в Кюстендил. Пламъците са тръгнали около 18:00 часа снощи в района над Илийна река, Природен парк "Рилски манастир". Предполага се, че причината за пожара е мълния.

Гаси си се на ръка, в овладяването на пламъците участват около 45 огнеборци. В потушаването ще се включат противопожарни екипи от София и два хеликоптера от летището в Пловдив, каза говорителят на полицията Катя Табачка.

Военнослужещи от Сухопътните войски участваха вчера в гасенето на друг пожар, който избухна на 28 август в района на симитлийското село Долно Осеново, Национален парк „Рила“. Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС също участва в потушаването му.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com