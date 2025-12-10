Рожден ден днес има легенда на киното и театъра

Рожден ден днес празнуват:
Ивайло Христов, актьор и режисьор
Проф. Антоний Тодоров, политолог
Васил Иванов, журналист
Гриша Ганчев, бизнесмен
Максим Бехар, журналист, бизнесмен, дипломат и PR експерт
Моника Попова, художничка
Слави Бинев, президент на Българската федерация по таекуондо, първи вицепрезидент на ETU, вицепрезидент на БОК, член на борда на директорите на KUKKIWON
Стефан А. Щерев, актьор и тв водещ
Теодора Пеева, главен редактор на в. „Сега“
