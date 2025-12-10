Рожден ден днес има легенда на киното и театъра

Рожден ден днес празнуват:

Ивайло Христов, актьор и режисьор

Проф. Антоний Тодоров, политолог

Васил Иванов, журналист

Гриша Ганчев, бизнесмен

Максим Бехар, журналист, бизнесмен, дипломат и PR експерт

Моника Попова, художничка

Слави Бинев, президент на Българската федерация по таекуондо, първи вицепрезидент на ETU, вицепрезидент на БОК, член на борда на директорите на KUKKIWON

Стефан А. Щерев, актьор и тв водещ

Теодора Пеева, главен редактор на в. „Сега“

