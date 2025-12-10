Общество

Подарък от времето! Тихо и топло

Преди обяд в низините ще има мъгла

10 дек 25 | 6:59
Мира Иванова

Днес над страната ще има разкъсана висока облачност, а преди обяд в низините – ниска облачност или мъгла. Почти тихо време с максимални температури между 9° и 14°, в София – около 11°.

По Черноморието ще има предимно висока облачност. Ще бъде духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 11°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще има разкъсана висока облачност. Ще духа умерен, по най-високите върхове на Рила и Пирин силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 4°.

Автор Мира Иванова

