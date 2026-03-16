Битка след битка са слънцето и мъглата днес

Казано на езикса на Оскаровите победители - слънцето и мъглата ще водят битка след битка за надмощие и вниманитео ни.

Ниско атмосферно налягане и пролетно слънце ще определят времето днес. Стойностите на налягането са по-ниски от обичайните за март и ще останат почти без промяна през деня, но това няма да попречи на сравнително спокойното и предимно слънчево време в по-голямата част от страната.

Сутринта на места в низините и равнините ще се образуват ниска облачност и краткотрайни мъгли, които ще намалят видимостта. Постепенно обаче те ще се разсеят и през по-голямата част от деня ще преобладава слънчево време. Следобед облачността временно ще се увеличава. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще достигнат между 12 и 17 градуса, като малко по-хладно ще бъде в североизточните райони и по Черноморието. В София се очакват около 15 градуса.

В планините също ще преобладава слънчево време, макар че следобед облаците временно ще се увеличат. Там ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина около 1200 метра ще бъде около 8 градуса, а на 2000 метра – около нулата.

По Черноморието денят ще премине предимно под знака на слънцето. Вятърът ще бъде до умерен от изток-североизток. Максималните температури по крайбрежието ще са между 8 и 11 градуса. Морската вода остава студена – между 7 и 9 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2–3 бала.

В София слънцето изгрява в 6 часа и 37 минути и ще залезе в 18 часа и 34 минути, което прави продължителността на деня 11 часа и 57 минути. Луната изгрява в 5 часа и 26 минути и залязва в 15 часа и 44 минути. Фазата ѝ е три дни преди новолуние.

