Яка жега днес, бурен обрат във вторник

Истинско лятно време ще ни зарадва в началото на новата седмица, но спокойствието няма да продължи дълго. След слънчевия понеделник синоптиците предупреждават за гръмотевични бури, проливни валежи и дори опасност от градушки в някои райони на страната.

В понеделник времето ще бъде предимно слънчево. Следобед над отделни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а на места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб, а в Дунавската равнина временно умерен от запад-северозапад.

Температурите ще продължат да се повишават и максималните стойности ще достигнат между 28 и 33 градуса. В София термометрите ще показват около 29 градуса.

Още през нощта срещу вторник обаче времето ще стане по-динамично. Над Северна България ще се образуват гръмотевични бури, като на места валежите ще бъдат интензивни и ще има условия за градушки.

Във вторник атмосферата ще остане силно неустойчива. На много места в страната ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, но интензивни валежи и гръмотевици. Дневните температури ще се понижат и ще бъдат между 25 и 30 градуса.

Нестабилното време ще се задържи и през втората половина на седмицата. В сряда, четвъртък и петък сутрините ще бъдат предимно слънчеви, но следобед облаците отново ще се активизират. Най-голяма вероятност за валежи и гръмотевични бури има в Източна и Южна България.

Добрата новина идва за уикенда. Според прогнозите времето отново ще бъде типично лятно – предимно слънчево и топло. Следобед ще има временни увеличения на облачността над планините и източните райони, но валежите ще бъдат изолирани.

Температурите отново ще тръгнат нагоре и в неделя на места ще достигнат между 30 и 35 градуса, което ще донесе истинско усещане за горещо лято.

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