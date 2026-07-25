След снега на Мусала! Времето прави най-резкия си завой

След необичайно студения край на юли, когато температурите паднаха до есенните стойности от 14 градуса, а на връх Мусала дори падна сняг, времето в България предприема наистина рязък завой. От 26 юли започва постепенно затопляне заради навлизане на по-топла въздушна маса от югозапад, съобщава Meteo Balkans.

Прогнозите сочат, че август може да се окаже един от най-горещите месеци през лятото. Топ климатологът проф. Георги Рачев вече прогнозира, че идват т.нар. мазни жеги. В много части на страната температурите се очаква да достигнат 38–40 градуса, а при определени условия на места е възможно да бъдат и по-високи.

Очаква се горещият период да продължи около две седмици, с преобладаващо слънчево време и значително по-високи температури спрямо необичайно хладните последни дни на юли.

В отделни райони са възможни краткотрайни следобедни гръмотевични бури, типични за летния сезон, но те няма да променят трайно тенденцията към горещо време.

След рязкото застудяване на 25 юли, когато по най-високия връх на Балканите – Мусала, се образува снежна покривка, атмосферната циркулация постепенно ще се върне към типичния летен режим.

Ако прогнозите се потвърдят, началото на август ще донесе истинските летни жеги, които мнозина очакваха още в началото на сезона.