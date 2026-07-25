Днес се сбъдва едно чудо: Почитаме майката на Богородица. Хиляди празнуват

На 25 юли Българската православна църква почита Успението на света Анна – майката на Пресвета Богородица. Денят е сред най-тачените празници в православния календар, защото света Анна е смятана за покровителка на семейството, майчинството и децата.

Според църковното предание света Анна и съпругът ѝ свети Йоаким дълги години нямали деца. Въпреки тежките изпитания те не губели вярата си и непрестанно се молели на Бога. В дълбока старост получили благата вест от небесен ангел, че ще им се роди дъщеря – бъдещата Божия майка, която ще бъде благословена от всички поколения.

Света Анна живяла праведен живот и починала мирно в Йерусалим на 79-годишна възраст. По-късно мощите ѝ били пренесени в Константинопол по времето на император Юстиниан II.

Почит и в България

У нас редица храмове и манастири носят името на светите Йоаким и Анна. Сред тях са Бистришкият манастир край София, Смоличанският манастир в Осоговската планина и параклисът в Дивотинския манастир. На света Анна е посветена и столичната университетска болница "Света Анна".

Почитаме още две светици

На 25 юли православната църква отдава почит и на света дякониса Олимпиада, която посвещава живота си на милосърдие и благотворителност. След като наследява голямо богатство, тя го раздава за бедни, сираци, вдовици, странници, както и за изграждането на църкви, манастири, болници и приюти.

Днес се почита и паметта на света Евпраксия, която още като дете избира монашеския живот. Тя прекарва живота си в молитва, смирение и служение на Бога, а според преданието умира на 30-годишна възраст през 413 година.

Кой има имен ден?

На този ден празнуват всички, които носят имената:

Анна, Ана, Анка, Ани, Анета, Анелия, Яна, Янка, Янко, Яни, Яница, Янита и всички производни на тези имена.