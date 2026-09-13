Днес се сбъдва едно чудо: Почитаме майката на Богородица. Хиляди празнуват
Църквата почита още две светици
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Църквата почита още две светици
Имен ден имат Ана, Анна, Анка, Ани, Анани, Яна, Янула, Янина, Блага и Добри
Много е разпространено старото поверие, че ако „трудна жена работи на Света Анна, ще пометне”
Имен ден празнуват Ана, Анна, Анка, Ани, Янко, Янка
Празникът е разпространен в района на Западна България и Родопите
Имен ден празнуват Ана, Анна, Анка, Ани, Янко, Янка
На днешния ден отбелязваме успението на света Анна, майката на света Дева Мария
Вече е стабилизиран с тенденция за подобряване, съобщават от болница "Св. Анна"
Именици са: Ана, Анета, Анелия, Анка, Анна, Аница, Аня, Яна, Янка, Янко
На 25 юли Православната църква отбелязва Успение на Света Анна
Честит празник на всички именици!
Налага се носът и небцето на пострадалата да бъдат изградени наново
Християнската църква отбелязва на 25 юли Успение на света Анна - блажената смърт на света Анна или както канонически се нарича - Успението й. Св. Анна...
Лекар от болница „Света Анна" е пребит пред дома си в столичния квартал „Бели брези". Инцидентът е станал таз сутрин, съобщава Нова тв. И уточнява, че...
Край на живота си сложи един от най-добрите български неврохирурзи професор д-р Венцеслав Бусарски. Новината съобщиха колеги на светилото от болница "...
Православната църква почита паметта на Света Анна днес. Този паметник е свързан с Рождество на Пресвета Богородица. На 9 декември се почита зачатието...
Окръжна болница "Света Анна" в София има нов директор. На длъжността бе назначен д-р Славчо Близнаков. До рокадата се стигна, след като в края на мина...
София. Българската православната църква почита на 9 декември зачатието на Богородица от нейната майка - Света Анна. Света Анна (чието име идва от ст...
Оперираме, не правим лъче- и химиотерапия, обяснява д-р Михаил Абаджиев