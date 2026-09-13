Всичко за Света Анна

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Почитаме Света Анна

Почитаме Света Анна

Християнската църква отбелязва на 25 юли Успение на света Анна - блажената смърт на света Анна или както канонически се нарича - Успението й. Св. Анна...

25 юли | 10:30
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Почитаме Света Анна

Почитаме Света Анна

Православната църква почита паметта на Света Анна днес. Този паметник е свързан с Рождество на Пресвета Богородица. На 9 декември се почита зачатието...

09 декември | 8:06
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"Света Анна" с нов шеф

"Света Анна" с нов шеф

Окръжна болница "Света Анна" в София има нов директор. На длъжността бе назначен д-р Славчо Близнаков. До рокадата се стигна, след като в края на мина...

16 юни | 19:30
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Църквата почита Св. Анна

Църквата почита Св. Анна

София. Българската православната църква почита на 9 декември зачатието на Богородица от нейната майка - Света Анна. Света Анна (чието име идва от ст...

09 декември | 7:45
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