Чудо спаси наш морски град от трагедия

Истинско екшън зрелище по чудо се размина без невинни жертви в несебърския квартал „Черно море 1“, научи Флагман.бг.

За случая се съобщават допълнителни подробности и в днешната хроника на ОД на МВР в Бургас. Според полицейските протоколи на 13 юни около 18:40 часа, точно срещу автомивка „Титан“, лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с унгарска регистрация самокатастрофира, забивайки се челно в електрически стълб.

Зад волана е бил 47-годишен унгарски гражданин, който според очевидци е бил във видимо и напълно неадекватно състояние още преди самия удар.

Веднага пристигналите на мястото полицейски служители са тествали чужденеца за употреба на наркотични вещества. Дрегерът е отчел категорична положителна проба за бензодиазепини и амфетамин.

Нарушителят е задържан зад решетките за срок до 24 часа, а немското возило е иззето от органите на реда по надлежния ред. По случая вече е образувано бързо производство, което да осигури на „каскадьора“ заслужена среща с прокуратурата.

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