Градушката помля реколтата

Пловдивските села Йоаким Груево и Брестовица станаха жертва на опустошителна стихия, която остави след себе си апокалиптични гледки и напълно унищожена земеделска продукция. Мощната буря се разрази внезапно в следобедните часове и буквално за минути потопи насажденията под тонове вода и лед. Местните жители са в шок, тъй като ледените късове удариха региона с огромна сила, въпреки своевременната намеса на специализираните служби и изстреляните десетки ракети от противоградните площадки в района.

Унищожен поминък и съсипани съдби

Загубите за местните производители са катастрофални, като за мнозина от тях това означава липса на прехрана за месеци напред. Лозето на Любен Мирчев е тотално съсипано след преминаването на ледения облак. Пред камерата на БНТ той сподели през сълзи, че именно с тази реколта е трябвало да изхрани семейството си през цялата година. Сега обаче загубите са огромни, тъй като стопаните няма да могат да наберат абсолютно нищо от лозовите масиви.

Освен трайните насаждения и земеделските култури, стихията нанесе тежък удар и върху пчеларството в региона. Десетки кошери с пчелни семейства са напълно разрушени или наводнени. В стопанството на Мария Попова са останали непокътнати по-малко от половината от кошерите. Тя обясни, че голяма част от пчелните семейства са безвъзвратно загубени и няма как да се възстановят навреме, за да дадат каквато и да е продукция през този сезон. Сега усилията на стопаните ще бъдат насочени единствено към това да спасят оцелелите пчели за следващата година.

Ураганен вятър и ледена атака

Бурята е била придружена от невиждан порив на вятъра, който буквално е помитал всичко по пътя си. Стихията е била толкова яростна, че е изкоренила десетки вековни и плодни дървета в целия район, блокирайки пътища и достъп до обработваеми земи. Натискът на вятъра е отнесъл масивни метални съоръжения и конструкции на стотици метри разстояние от фермерските дворове, което свидетелства за ураганния характер на явлението.

Атаката на природата е била изключително силна, което е наложило безпрецедентна реакция от страна на държавните структури. От полигона за борба с градушките в Голям Чардак уточниха, че ситуацията е била критична и техните екипи са изстреляли рекорден брой от 133 противоградни ракети в нощта срещу 8 юни. Въпреки масирания обстрел на градоносните облаци, огромният обем на бурята не е позволил пълното предотвратяване на щетите на земята.

Предстои сформирането на специална комисия от експерти, която тепърва ще излиза на терен в землищата на двете села. Нейната задача ще бъде да установи с точност дали мащабните щети по имотите и реколтата на хората са директно следствие от падналата градушка или са причинени от последвалата я продължителна и интензивна буря с проливен дъжд. Засегнатите фермери се надяват на бърза оценка и държавна помощ, за да покрият поне част от огромните си загуби.

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