Чудно време за разходки! Слънце, но чадърът остава полезен

Съботният ден ще предложи типично юнско време с приятни температури, променлива облачност и краткотрайни превалявания на отделни места в страната.

Атмосферното налягане ще остане малко по-високо от обичайното за сезона и през деня почти няма да се променя.

Преди обяд облачността ще бъде по-значителна над източните райони на страната, където на места ще превали слаб дъжд. В следобедните часове облаците ще се увеличат главно над планинските райони, където също са възможни краткотрайни валежи.

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който ще носи приятно разхлаждане. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, а в София живакът ще се покачи до около 22 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините времето ще бъде подходящо за разходки, но туристите трябва да имат предвид възможността за следобедни превалявания. На 1200 метра надморска височина температурите ще достигат около 16 градуса, а на 2000 метра – едва около 8 градуса. По високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър.

По Черноморието денят ще започне с повече облаци и валежи на много места. Добрата новина за туристите е, че следобед облачността постепенно ще намалява и до вечерта времето ще стане предимно слънчево. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 21 и 24 градуса.

Температурата на морската вода остава сравнително приятна – между 14 и 18 градуса по Северното Черноморие и до 22 градуса по Южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, но с тенденция постепенно да отслабва.

В София слънцето изгрява в 5:48 часа и залязва в 21:05 часа, което осигурява повече от 15 часа дневна светлина – идеална възможност за разходки и почивка на открито.

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