МВР подгони скъпите коли. Дава ги на НАП

Всеки, който кара скъпи лимузини и джипове, ще трябва да може да докаже доходите, с които луксозните возила са закупени.

Столичната полиция ще подава на НАП съмненията си за хора в скъпи автомобили, движещи се из София, стана ясно по време на брифинг на директора на СДВР Николай Пелтеков. Той обяви в прав текст, че дирекцията ще си сътрудничи с Националната агенция за приходите, като ще предоставя информация за лица, управляващи скъпоструващи автомобили, при които има съмнения относно произхода на средствата за придобиването им.

В същото време Пелтеков се похвали, че столичната полиция е хванала 15-годишен да вози и двамата си родители в семейната кола и, че е спряла гонка в квартал в София.

В рамките на засилените проверки на територията на Трето районно управление в София е установено 15-годишно дете, управлявало автомобил, предоставен от родителите му. В колата се возили и двамата родители, като бащата бил във видимо нетрезво състояние.

От СДВР съобщиха още, че откриват специален имейл адрес за подаване на сигнали от граждани, свързани с рисково шофиране, незаконни гонки и други нарушения на пътя.

В полунощ в неделя срещу понеделник полицията в София е преустановила провеждането на гонка, съобщи директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи.

Шофьорите се били събрали пред голяма търговска верига в столицата - в столичния квартал "Люлин", като се готвели да участват в незаконна гонка. Два автомобила са спрени от движение, а на всички установени шофьори са съставени актове.

„Столичната дирекция на вътрешните работи е обявила нулева толерантност към всякакъв вид престъпна дейност – от силови престъпления и незаконни гонки до корупционни прояви“, заяви патетично директорът на СДВР.

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